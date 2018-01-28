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| | Девушки из армии Израиля понесли наказание за клип для ульяновских курсантов

Девушки из армии Израиля понесли наказание за клип для ульяновских курсантов

Вчера, 20:19
На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором запечатлены девушки, якобы служащие в армии Израиля. Дамы поддержали ульяновских курсантов зажигательными танцами в военной форме под композицию Бенни Бенасси Satisfaction.

Девушки из армии Израиля понесли наказание за клип для ульяновских курсантов

 

На видео девушки активно двигают телами в такт музыке. Пользователи посмотрели ролик более 470 тысяч раз. Некоторые юзеры назвали дам «армией мечты». Позже оказалась, что эти женщины на данный момент не имеют никакого отношения к военной службе. Ролик сняли три года назад, поэтому о поддержке ульяновских курсантов не может идти и речи. По словам служащих в израильской армии, дам наказали отчислив из учебного заведения за недостойное поведение. Руководство вуза в Ульяновске можно назвать довольно демократичным, так как участники провокационного флешмоба продолжают получать образование в этом заведении.


Израильские курсантки три года назад сняли видео на композицию Brandon Beal. Однако некоторые умельцы переделали его для большего сходства с «работой» ульяновских курсантов. Нашлись юзеры, которые срочно захотели в израильскую армию после просмотра ролика.
Домбровский Сергей
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