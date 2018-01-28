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| | Сбежавший из тюрьмы арестант вернулся в колонию с пакетами еды

Сбежавший из тюрьмы арестант вернулся в колонию с пакетами еды

Вчера, 20:25
В Техасе сбежавшего заключенного поймали тогда, когда он возвращался в место заключения с пакетами, наполненными провиантом, алкогольными напитками и табачными изделиями. Выяснилось, что «контрабандная» еда оказалась домашней.

Сбежавший из тюрьмы арестант вернулся в колонию с пакетами еды

 

В Техасе такое случается не впервые. Раньше из федеральной тюрьмы в Бомонте сбегали заключенные. Они приходили на ранчо, пополняли запасы продовольствия и горячительных напитков, а затем возвращались назад. Полисмены выяснили, что арестантов там ждал грузовик с провизией и прочими товарами широкого и не очень потребления. В том районе, где парковалось авто, стражи порядка установили скрытые камеры наблюдения. По ним удалось вычислить Джошуа Хансена, отбывавшего срок за преступление, связанное с наркотиками.

Сбежавший из тюрьмы арестант вернулся в колонию с пакетами еды

 

Когда 25-летний заключенный возвращался в места лишения свободы, его уже ждали. Полицейские перехватили Джошуа, изъяли у него три бутылки бренди, бутылку виски, табак (несколько мешков), а также закуски и обилие домашней снеди, в том числе жареные колбаски и курицу-гриль.
Дарья Светозарова
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