Сбежавший из тюрьмы арестант вернулся в колонию с пакетами еды

В Техасе сбежавшего заключенного поймали тогда, когда он возвращался в место заключения с пакетами, наполненными провиантом, алкогольными напитками и табачными изделиями. Выяснилось, что «контрабандная» еда оказалась домашней.

В Техасе такое случается не впервые. Раньше из федеральной тюрьмы в Бомонте сбегали заключенные. Они приходили на ранчо, пополняли запасы продовольствия и горячительных напитков, а затем возвращались назад. Полисмены выяснили, что арестантов там ждал грузовик с провизией и прочими товарами широкого и не очень потребления. В том районе, где парковалось авто, стражи порядка установили скрытые камеры наблюдения. По ним удалось вычислить Джошуа Хансена, отбывавшего срок за преступление, связанное с наркотиками.

Дарья Светозарова

Когда 25-летний заключенный возвращался в места лишения свободы, его уже ждали. Полицейские перехватили Джошуа, изъяли у него три бутылки бренди, бутылку виски, табак (несколько мешков), а также закуски и обилие домашней снеди, в том числе жареные колбаски и курицу-гриль.