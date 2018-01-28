NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Из дряхлого в секс-символа: Многодетный отец за полгода сбросил 37 кило

Из дряхлого в секс-символа: Многодетный отец за полгода сбросил 37 кило

Вчера, 19:53
Житель штата Монтана всего за 169 дней из дряхлого любителя пива превратился в Аполлона Бельведерского. Измениться 39-летнего американца заставили его трое маленьких детей девяти, семи и шести лет. Как оказалось, мужчина в прямом смысле не мог догнать шалунов – его сразу начинала мучить одышка и головокружение.

Из дряхлого в секс-символа: Многодетный отец за полгода сбросил 37 кило

 

Во время очередной такой погони Джереми Петерсон едва не упал с горы. Его сорванцы вскарабкались на самый верх, и отец испугался, что они упадут, но в итоге пришлось спасать его самого. Подвижные игры вполне молодому американцу давались с большим трудом.

Из дряхлого в секс-символа: Многодетный отец за полгода сбросил 37 кило

 

Джереми вел жизнь обычного торговца антиквариатом. Длинный рабочий день он обычно заканчивал бокалом пива и матчем по телевизору. И после того подъема мужчина кардинально решил пересмотреть свой образ жизни. Вернувшись домой, он пересмотрел свой рацион, сел на диету и активно занялся спортом. Он бесстрастно осмотрел свои проблемные зоны и понял, что дряблое тело бросает ему вызов. Вызов принят – ежедневные пешие прогулки по два часа, нагрузки в тренажерном зале (тоже каждый день).

Из дряхлого в секс-символа: Многодетный отец за полгода сбросил 37 кило

 

Старания дали результат. Он сбросил 37 кило всего за шесть месяцев. При встрече знакомые не узнавали в стройном и мускулистом Джереми того самого любителя пива. Теперь поход в горы и совместные игры с детьми для него только в удовольствие. История Джереми облетела весь интернет. На его аккаунт в Instagram подписались уже десять тысяч фолловеров. Мужчина признается, что по-прежнему не дает себе поблажек.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Самый сексуальный преступник мира вышел на подиум
Самый сексуальный преступник мира вышел на подиум

31-летний Джереми Микс вышел на подиум в Нью-Йорке в качестве модели. Напомним, что мужчина год назад вышел из тюрьмы.

В США мужчина несколько дней скрывал смерть 8-летнего сына
В США мужчина несколько дней скрывал смерть 8-летнего сына

В США отец пятерых детей несколько дней скрывал от властей смерть своего 8-летнего сына. Правоохранители отправили мужчину в тюрьму, а остальных детей передали

В Хакасии отец убил своих маленьких детей
В Хакасии отец убил своих маленьких детей

В Хакасии произошла трагедия, в рамках которой погибли трое детей, проживавших в населённом пункте Зелёное, что в Усть-абаканском районе.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости