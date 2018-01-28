Из дряхлого в секс-символа: Многодетный отец за полгода сбросил 37 кило

Житель штата Монтана всего за 169 дней из дряхлого любителя пива превратился в Аполлона Бельведерского. Измениться 39-летнего американца заставили его трое маленьких детей девяти, семи и шести лет. Как оказалось, мужчина в прямом смысле не мог догнать шалунов – его сразу начинала мучить одышка и головокружение.

Во время очередной такой погони Джереми Петерсон едва не упал с горы. Его сорванцы вскарабкались на самый верх, и отец испугался, что они упадут, но в итоге пришлось спасать его самого. Подвижные игры вполне молодому американцу давались с большим трудом.

Джереми вел жизнь обычного торговца антиквариатом. Длинный рабочий день он обычно заканчивал бокалом пива и матчем по телевизору. И после того подъема мужчина кардинально решил пересмотреть свой образ жизни. Вернувшись домой, он пересмотрел свой рацион, сел на диету и активно занялся спортом. Он бесстрастно осмотрел свои проблемные зоны и понял, что дряблое тело бросает ему вызов. Вызов принят – ежедневные пешие прогулки по два часа, нагрузки в тренажерном зале (тоже каждый день).

Дарья Светозарова

Старания дали результат. Он сбросил 37 кило всего за шесть месяцев. При встрече знакомые не узнавали в стройном и мускулистом Джереми того самого любителя пива. Теперь поход в горы и совместные игры с детьми для него только в удовольствие. История Джереми облетела весь интернет. На его аккаунт в Instagram подписались уже десять тысяч фолловеров. Мужчина признается, что по-прежнему не дает себе поблажек.