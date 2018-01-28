Из дряхлого в секс-символа: Многодетный отец за полгода сбросил 37 кило

Во время очередной такой погони Джереми Петерсон едва не упал с горы. Его сорванцы вскарабкались на самый верх, и отец испугался, что они упадут, но в итоге пришлось спасать его самого. Подвижные игры вполне молодому американцу давались с большим трудом.
Джереми вел жизнь обычного торговца антиквариатом. Длинный рабочий день он обычно заканчивал бокалом пива и матчем по телевизору. И после того подъема мужчина кардинально решил пересмотреть свой образ жизни. Вернувшись домой, он пересмотрел свой рацион, сел на диету и активно занялся спортом. Он бесстрастно осмотрел свои проблемные зоны и понял, что дряблое тело бросает ему вызов. Вызов принят – ежедневные пешие прогулки по два часа, нагрузки в тренажерном зале (тоже каждый день).
Старания дали результат. Он сбросил 37 кило всего за шесть месяцев. При встрече знакомые не узнавали в стройном и мускулистом Джереми того самого любителя пива. Теперь поход в горы и совместные игры с детьми для него только в удовольствие. История Джереми облетела весь интернет. На его аккаунт в Instagram подписались уже десять тысяч фолловеров. Мужчина признается, что по-прежнему не дает себе поблажек.