NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Разделенные корейской войной родственники встретятся во время Игр в Пхенчхане

Разделенные корейской войной родственники встретятся во время Игр в Пхенчхане

Вчера, 19:49
Олимпиада в Пхенчхане запомнится не только скандалом с российскими участниками, а и попыткой примирения Северной и Южной Кореи. Во время Олимпийских игр разделенный корейской войной родственники получат возможность встретиться.

Разделенные корейской войной родственники встретятся во время Игр в Пхенчхане

 

По последним данным, обе сборные пройдут на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 под одним флагом. Также семьи, которые не виделись с 1953, года смогут наконец-то встретиться. Согласно предварительным данным, эта встреча может произойти уже 16 февраля. Для большинства людей эта встреча может стать единственным шансом увидеться.

Со слов 82-летнего О Мен-Чина, когда ему было 15 лет, он последний раз видел своего брата и маму. И теперь, когда есть такой шанс, он надеется увидеть младшего брата, которому сейчас уже 76 лет.

Напомним, что Сеул и Пхеньян до этого также организовывали встречу между гражданами двух стран. Такая встреча последний раз произошла в 2010 году, тогда было разрешено провести время с родственниками более 2-х суток. Из-за военных действий было разделено более 10 миллионов семей.
Новости по теме
Церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2018 пройдут в Пхенчхане
Церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2018 пройдут в Пхенчхане

Определено место, где будут проводится церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2018. К удивлению многих вместо предполагаемого Каннына был выбран Пхенчхане.

Южная Корея и КНДР проведут встречу на высоком уровне
Южная Корея и КНДР проведут встречу на высоком уровне

 Южная Корея и КНДР сегодня проведут встречу на высоком уровне по поводу возможности повидаться семьям, разделенным Корейской войной 1950-1953 годов.

КНДР и Южная Корея договорились о воссоединении семей
КНДР и Южная Корея договорились о воссоединении семей

Сообщается, что Сеул и Пхеньян договорились устроить встречу разделенных Корейской войной семей. Предвидится, что это произойдет на территории Северной Кореи в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости