Разделенные корейской войной родственники встретятся во время Игр в Пхенчхане

Олимпиада в Пхенчхане запомнится не только скандалом с российскими участниками, а и попыткой примирения Северной и Южной Кореи. Во время Олимпийских игр разделенный корейской войной родственники получат возможность встретиться.

По последним данным, обе сборные пройдут на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 под одним флагом. Также семьи, которые не виделись с 1953, года смогут наконец-то встретиться. Согласно предварительным данным, эта встреча может произойти уже 16 февраля. Для большинства людей эта встреча может стать единственным шансом увидеться.Со слов 82-летнего О Мен-Чина, когда ему было 15 лет, он последний раз видел своего брата и маму. И теперь, когда есть такой шанс, он надеется увидеть младшего брата, которому сейчас уже 76 лет.Напомним, что Сеул и Пхеньян до этого также организовывали встречу между гражданами двух стран. Такая встреча последний раз произошла в 2010 году, тогда было разрешено провести время с родственниками более 2-х суток. Из-за военных действий было разделено более 10 миллионов семей.