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| | Тело погибшей модели обнаружили в двух чемоданах

Тело погибшей модели обнаружили в двух чемоданах

Вчера, 18:48
28-летнюю американскую манекенщицу обнаружили мертвой в городе Алоха в штате Орегон. Расчлененный труп Сары Жгоул находился в багажнике иномарки в двух чемоданах. Сообщается, что у погибшей девушки остался маленький ребенок.

Тело погибшей модели обнаружили в двух чемоданах

 

Полицейские задержали предполагаемого преступника. При виде правоохранителей злоумышленник впал в невменяемое состояние. Полисмены пресекли его попытки нанести серьезный ущерб своему здоровью. Правоохранители обыскали дом, расположенный в трех кварталах от места нахождения машины.

Тело погибшей модели обнаружили в двух чемоданах

 

Друзья Сары отзываются о ней, как о добром и жизнерадостном человеке. Ее ближайшая подруга признается, что до сих пор не может прийти в себя от случившегося. «Едва Сара заходила в комнату, все сразу становились веселее и радостей», - вспоминает она. В то же время другая знакомая девушки говорит, что в шкафу у Сары имелся скелет – девушка страдала наркозависимостью. Родные же пока никак не прокомментировали эту историю.
Дарья Светозарова
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