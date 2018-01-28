Тело погибшей модели обнаружили в двух чемоданах

28-летнюю американскую манекенщицу обнаружили мертвой в городе Алоха в штате Орегон. Расчлененный труп Сары Жгоул находился в багажнике иномарки в двух чемоданах. Сообщается, что у погибшей девушки остался маленький ребенок.

Полицейские задержали предполагаемого преступника. При виде правоохранителей злоумышленник впал в невменяемое состояние. Полисмены пресекли его попытки нанести серьезный ущерб своему здоровью. Правоохранители обыскали дом, расположенный в трех кварталах от места нахождения машины.

Дарья Светозарова

Друзья Сары отзываются о ней, как о добром и жизнерадостном человеке. Ее ближайшая подруга признается, что до сих пор не может прийти в себя от случившегося. «», - вспоминает она. В то же время другая знакомая девушки говорит, что в шкафу у Сары имелся скелет – девушка страдала наркозависимостью. Родные же пока никак не прокомментировали эту историю.