Тело погибшей модели обнаружили в двух чемоданах

Полицейские задержали предполагаемого преступника. При виде правоохранителей злоумышленник впал в невменяемое состояние. Полисмены пресекли его попытки нанести серьезный ущерб своему здоровью. Правоохранители обыскали дом, расположенный в трех кварталах от места нахождения машины.
Друзья Сары отзываются о ней, как о добром и жизнерадостном человеке. Ее ближайшая подруга признается, что до сих пор не может прийти в себя от случившегося. «Едва Сара заходила в комнату, все сразу становились веселее и радостей», - вспоминает она. В то же время другая знакомая девушки говорит, что в шкафу у Сары имелся скелет – девушка страдала наркозависимостью. Родные же пока никак не прокомментировали эту историю.