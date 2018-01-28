Первый в истории ядерный удар из космоса по Канаде произошел примерно 40 лет назад

Оказывается, примерно 40 лет назад спутник СССР, который работал с ядерным реактором, приземлился в Канаде. Это был первый и, пока, последний удар, который был нанесен Канаде с орбиты Земли.

Тогда территория Канады была заражена из-за ядерного реактора. Человеческие жизни удалось спасти. Сейчас современные астрофизики исследуют небо, чтобы увидеть, куда будет падать китайская орбитальная установка "Тяньгун-1".По некоторым данным, на современных кораблях нет атомного топлива, хотя, как говорят учёные, использование ядерных реакторов в космосе было выгодным, тогда солнечные батареи работали ограниченное количество времени и лишь при определенных условиях.Предполагалось, что ядерные реакторы останутся на орбите, что позволит не заботиться об их захоронении еще 250 лет. Однако падение советского "Космос-954" в 1978 году остановило полеты реакторов на орбиту. Тогда США и Канада потратили порядка $14 млн на устранение последствий, выставив счет СССР.