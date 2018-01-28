При авиаударах турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек

Данную информацию распространяют сирийские СМИ. Турецкие самолеты бомбят территорию Африны, где находятся 1,5 млн курдов и беженцев из других районов САР. По данным местных изданий, авиационные снаряды разрушают религиозные храмы, коммуникации, линии электропередач и прочие гражданские объекты. Оставшиеся в живых граждане сидят в домах без света и воды. Понесла значительный урон инфраструктура Африн и близлежащих деревень. В Министерстве иностранных дел Сирии призывают мировую общественность обратить внимание на агрессию Турции и воздействовать на Анкару, дабы прекратить обстрелы.
На вышеуказанной территории уничтожены культурные, исторические памятники, а также религиозные храмы. Повреждены музеи, скульптуры и прочие экспонаты. По словам сирийских журналистов, страдает мирное население, порядка 200 человек получили ранения различной степени тяжести.