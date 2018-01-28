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| | При авиаударах турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек

При авиаударах турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек

Вчера, 17:16
Турция проводит в Сирии операцию «Оливковая ветвь». Ее целью является уничтожение членов партии «Демократический союз», которую Анкара называет террористической организацией. Во время авиаударов турецких войск погибли 86 человек.

При авиаударах турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек

 

Данную информацию распространяют сирийские СМИ. Турецкие самолеты бомбят территорию Африны, где находятся 1,5 млн курдов и беженцев из других районов САР. По данным местных изданий, авиационные снаряды разрушают религиозные храмы, коммуникации, линии электропередач и прочие гражданские объекты. Оставшиеся в живых граждане сидят в домах без света и воды. Понесла значительный урон инфраструктура Африн и близлежащих деревень. В Министерстве иностранных дел Сирии призывают мировую общественность обратить внимание на агрессию Турции и воздействовать на Анкару, дабы прекратить обстрелы.

На вышеуказанной территории уничтожены культурные, исторические памятники, а также религиозные храмы. Повреждены музеи, скульптуры и прочие экспонаты. По словам сирийских журналистов, страдает мирное население, порядка 200 человек получили ранения различной степени тяжести.
Домбровский Сергей
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