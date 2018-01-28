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| | Украинец в Польше протаранил грузовиком дом со спящими детьми

Украинец в Польше протаранил грузовиком дом со спящими детьми

Вчера, 16:53
47-летний житель Украины попал в ДТП в Польше. Находясь за рулем грузовика, он врезался в жилой дом в польском селе Дорогуча.

Украинец в Польше протаранил грузовиком дом со спящими детьми

 

Предварительно сообщается, что украинец просто уснул за рулем из-за накопившейся усталости. Следов алкогольного опьянения у него не обнаружили. Из-за этого водитель потерял управление автомобилем и въехал в ограждение. Забор не помешал машине продолжить движение, а остановила грузовик только стена дома.

При ударе конструкция разрушилась и авто въехало в комнату, где на тот момент спали трое несовершеннолетних жильцов. Ни дети, ни их родители не пострадали, но в доме больше жить нельзя – для этих целей он непригоден.
Дарья Светозарова
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