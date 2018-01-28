В США усовершенствуют одну из крупнейших неядерных бомб

В США усовершенствуют одну из крупнейших в мире неядерных бомб GBU-57. Снаряд получит большую мощность, это позволит ему поражать неудобные цели, находящиеся на значительной глубине. Информацию о данных трансформациях распространяет Popular Mechanics.

Домбровский Сергей

По словам представителей военного ведомства США, модернизация GBU-57 приведет к тому, что снаряд станет настоящей грозой для бетонных конструкций. Данная авиационная бомба способна проникать на глубину 61 метр, имеет массу более 13 тонн. Для транспортировки GBU-57 используют мощный воздушный корабль B-2 Spirit. Снаряд направляется точно к цели с помощью GPS-навигатора. По словам экспертов, США вполне могут воспользоваться крупнейшей неядерной бомбой, если конфликт с Северной Кореей или Ираном перейдет в острую стадию. Пхеньян активно создает баллистические ракеты, хотя мировая общественность неоднократно рекомендовала КНДР прекратить это делать.На данный момент самая мощная неядерная бомба в мире находится в России. Этот снаряд весит меньше, чем GBU-57, но имеет гораздо больший заряд, поэтому по разрушительной силе ему нет равных.