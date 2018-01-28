Ушел из жизни 91-летний основатель IKEA Ингвар Кампрад

В Швеции умер основатель компании IKEA Ингвар Кампрад. На момент кончины ему исполнился 91 год.

Дарья Светозарова

Смерть наступила, когда Кампрад находился в своем доме в Смоланде в окружении близких людей. Сообщается, что перед уходом он долго болел. После себя предприниматель оставил состояние почти в 59 миллиардов долларов. IKEA он основал, когда ему исполнилось только 17 лет, а в 1988 году он отошел от работы в созданной им компании, хоть и сохранил роль советника.Ингвара Кампрада запомнят, как настоящего целеустремленного бизнесмена с типичным шведским характером. Несмотря на трудолюбие и упрямство, создатель IKEA располагал к себе добрым и веселым нравом. Его занятия бизнесом начались с того, что юный Ингвар продавал соседям спички, карандаши и новогодние украшения.Сначала его фирма была одной из многих – там торговали товарами для дома. Но затем, в 1956 году Кампрад придумал лучший способ заработать – он стал продавать мебель со складов, переоборудованных в выставочные залы. Проблем с доставкой мебели не возникало – она легко собиралась и разбиралась. Это обеспечило компании лидерство не только в Швеции, но и в РФ и других странах мира.