Рауль Кастро возглавил факельное шествие в честь героя Кубы Хосе Марти

28 января в ночь с субботы на воскресенье в Гаване в честь годовщины Хосе Марти, председатель министров Кубы Рауль Кастро устроил шествие с факелами, где приняли участие студенты различных ВУЗов.

Из уст участников можно было услышать различные патриотические речевки. Конечной станцией шествия стала набережная Малекон, где проходил концерт в честь годовщины героя Кубы.Маршрут воскресного шествия был аналогичен маршруту 1953 года, только тогда люди выступали против диктатуры Фульхесия Батисты.Хосе Марти для кубинского народа был великим человеком и авторитетной личностью. Он выдвинул теорию, а позже показал на практике, как нужно отстаивать честь своего родного края. Умер кубинский герой в бою с испанскими войсками. В честь этого по всей территории страны можно узреть богатство памятников с его личностью.