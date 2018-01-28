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| | Рауль Кастро возглавил факельное шествие в честь героя Кубы Хосе Марти

Рауль Кастро возглавил факельное шествие в честь героя Кубы Хосе Марти

Сегодня, 12:00
28 января в ночь с субботы на воскресенье в Гаване в честь годовщины Хосе Марти, председатель министров Кубы Рауль Кастро устроил шествие с факелами, где приняли участие студенты различных ВУЗов.

Рауль Кастро возглавил факельное шествие в честь героя Кубы Хосе Марти

 

Из уст участников можно было услышать различные патриотические речевки. Конечной станцией шествия стала набережная Малекон, где проходил концерт в честь годовщины героя Кубы.

Маршрут воскресного шествия был аналогичен маршруту 1953 года, только тогда люди выступали против диктатуры Фульхесия Батисты.

Хосе Марти для кубинского народа был великим человеком и авторитетной личностью. Он выдвинул теорию, а позже показал на практике, как нужно отстаивать честь своего родного края. Умер кубинский герой в бою с испанскими войсками. В честь этого по всей территории страны можно узреть богатство памятников с его личностью.
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