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| | Врач из Бразилии снимает беременным боль танцами

Врач из Бразилии снимает беременным боль танцами

Сегодня, 12:09
В социальной сети Instagram появились сведения о том, что акушер-гинеколог Фернандо Гуедес да Кунья из Бразилии придумал оригинальный способ уменьшить болевые ощущения рожениц. По словам врача, беременные должны танцевать, тогда неприятные ощущения станут менее интенсивными.

Врач из Бразилии снимает беременным боль танцами

 

Медик из Бразилии активно пляшет вместе с пациентками клиники, в которой он работает. Женщины положительно относятся к такому способу уменьшения боли. По мнению многих рожениц метод действительно является эффективным. По словам врача, при танцах снижается уровень стресса, беременная получает положительные эмоции и становится более раскрепощенной. В итоге это снижает боль при родах.

Врач из Бразилии снимает беременным боль танцами

 

Пользователи Сети обсуждают методы лечения медика из Бразилии. Одни называют их чудесным средством от боли, другие критикуют задумку гинеколога, опасаясь негативных последствий. Юзеры активно комментируют данную публикацию в Instagram.
Домбровский Сергей
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