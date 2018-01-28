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| | В США смертельно опасный грипп унес жизнь 37 младенцев

В США смертельно опасный грипп унес жизнь 37 младенцев

Вчера, 22:20
Эпидемия гриппа, которая охватила почти все штаты США, убивает младенцев и наносит большой вред взрослым.

В США смертельно опасный грипп унес жизнь 37 младенцев

 

За три недели существования новой инфекции погибли 37 детей. Представитель центра контроля и предупреждения заболеваний (CDC) Дэн Джерниган уверен, что на этом всё не заканчивается, случаи гибели детей будут продолжаться.

CDC гласит, что эпидемия обнаружена в 39 штатах, плюс к ним присоединяется и Пуэрто-Рико. На остальных участках США были обнаружены единичные случаи заражения.

В этом году возбудителем заболевания стал штамм под названием H3N2. По словам экспертов, он опаснее всем известного H1N1, который в народе называли «свиным гриппом». Подобная эпидемия на территории США была в 2014 году, где погибли 148 детей.
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