В США смертельно опасный грипп унес жизнь 37 младенцев

Эпидемия гриппа, которая охватила почти все штаты США, убивает младенцев и наносит большой вред взрослым.

За три недели существования новой инфекции погибли 37 детей. Представитель центра контроля и предупреждения заболеваний (CDC) Дэн Джерниган уверен, что на этом всё не заканчивается, случаи гибели детей будут продолжаться.CDC гласит, что эпидемия обнаружена в 39 штатах, плюс к ним присоединяется и Пуэрто-Рико. На остальных участках США были обнаружены единичные случаи заражения.В этом году возбудителем заболевания стал штамм под названием H3N2. По словам экспертов, он опаснее всем известного H1N1, который в народе называли «свиным гриппом». Подобная эпидемия на территории США была в 2014 году, где погибли 148 детей.