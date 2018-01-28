В США проводится расследование против продающей ботов компании

В США проводится расследование против организации Devumi, которая занимается распространением ботов. Эта компания получает прибыль от раскрутки различных сайтов и страниц индивидуальных пользователей, мечтающих получить популярность в Сети.

Домбровский Сергей

По словам прокурора Нью-Йорка, законом запрещается выдавать себя за другого человека, это приравнивается к мошенничеству. Devumi с помощью ботов обеспечивает различные издания необходимым количеством подписчиков. По словам американских журналистов, компания использует информацию о реальных людях и даже несовершеннолетних. В организации называют эти сведения ложными. Devumi имеет 3,5 млн аккаунтов и обеспечивает своих клиентов 200 млн подписчиков.По словам представителей американских СМИ, организация продает боты, которые ретвитят посты звезд эстрады, телевидения, известных предпринимателей и прочих знаменитых людей. Основная часть аккаунтов-приложений имеет сходство с реальными гражданами. Они используют названия населенных пунктов и прочую личную информацию пользователей. Devumi делает популярными виртуальные ресурсы в разных социальных сетях.