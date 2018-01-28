Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Мнения

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В США проводится расследование против продающей ботов компании

В США проводится расследование против продающей ботов компании

Сегодня, 11:20
В США проводится расследование против организации Devumi, которая занимается распространением ботов. Эта компания получает прибыль от раскрутки различных сайтов и страниц индивидуальных пользователей, мечтающих получить популярность в Сети.

В США проводится расследование против продающей ботов компании

 

По словам прокурора Нью-Йорка, законом запрещается выдавать себя за другого человека, это приравнивается к мошенничеству. Devumi с помощью ботов обеспечивает различные издания необходимым количеством подписчиков. По словам американских журналистов, компания использует информацию о реальных людях и даже несовершеннолетних. В организации называют эти сведения ложными. Devumi имеет 3,5 млн аккаунтов и обеспечивает своих клиентов 200 млн подписчиков.

По словам представителей американских СМИ, организация продает боты, которые ретвитят посты звезд эстрады, телевидения, известных предпринимателей и прочих знаменитых людей. Основная часть аккаунтов-приложений имеет сходство с реальными гражданами. Они используют названия населенных пунктов и прочую личную информацию пользователей. Devumi делает популярными виртуальные ресурсы в разных социальных сетях.
Домбровский Сергей
Новости по теме
«Первый канал» подозревают в привлечении ботов для раскрутки нового политического ток-шоу
«Первый канал» подозревают в привлечении ботов для раскрутки нового политического ток-шоу

«Первый канал» подозревают в привлечении ботов для раскрутки нового политического ток-шоу. Речь идет о популярном медиапроекте «Время покажет». В конце июня

Вредноносные боты генерируют треть мирового интернет-трафика
Вредноносные боты генерируют треть мирового интернет-трафика

Компания Imperva Incapsula провела исследования в области пользования интернетом. Результаты показали, что треть мирового интернет-трафика занимают вредоносные

В Twitter было насчитано 23 миллиона аккаунтов-ботов
В Twitter было насчитано 23 миллиона аккаунтов-ботов

Глава компании заявил, о том, что из 271 миллионов пользователей соцсети минимум 23 миллиона - боты.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости