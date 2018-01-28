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| | Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Кабуле

Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Кабуле

Сегодня, 09:21
На Эйфелевой башне погасят огни из-за происшествия в Кабуле, в котором погибли порядка 95 человек и 150 получили травмы.

Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Кабуле

 

Огни погасят в полночь по парижскому часовому поясу (02:00 мск). По мнению Анн Идальго это знак скорби и солидарности.

Президент Франции Эммануэль Макрон сочувствует жителям Афганистана и видит со стороны, как сильно пострадала страна из-за терроризма. Мэр Франции Анн Идальго не осталась в стороне и написала, что жители Парижа искренне сочувствуют афганскому народу.

Сам теракт произошел в субботу в Вазир-Акбар-Хан, где находятся все высокопоставленные лица Афганистана. Парень-камикадзе подорвал себя в машине скорой медицинской помощи, из-за чего и случилось происшествие.
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