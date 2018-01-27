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| | В зоопарке Сан-Диего умерла одна из самых старых горилл в мире

В зоопарке Сан-Диего умерла одна из самых старых горилл в мире

Вчера, 21:58
В США в зоопарке Сан-Диего в возрасте 60 лет умерла одна из самых старых горилл в мире. Сотрудники зверинца называли животное Виллой. Горилла появилась на свет в 1957 году и прошлой осенью отметила 60-летие.

В зоопарке Сан-Диего умерла одна из самых старых горилл в мире

 

В последнее время здоровье Виллы оставляло желать лучшего. Животное часто болело, его отправили на карантин, где оно находилось под наблюдением специалистов. Вилла выкормила в неволе несколько детенышей горилл и является родоначальницей. По словам биологов, такой вид человекообразных обезьян живет на свободе в среднем 30-40 лет. Рост самок варьируется от 1,5 до 1,75 метров. Самцы могут достигать двух метров в длину и даже более.

Сотрудники зоопарка в Сан-Диего опубликовали в социальных сетях информацию о кончине Виллы. На данный момент самой старой на нашей планете гориллой является 61-летняя Трути из Арканзаса. Эта представительница рода обезьян продолжает жить, не обращая внимание на преклонный возраст.
Домбровский Сергей
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