Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Мнения

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | После измены супруга Мелания Трамп перестала ночевать в Белом доме

После измены супруга Мелания Трамп перестала ночевать в Белом доме

Вчера, 21:07
Исходя из последних данных американских СМИ, ссора между супругами произошла из-за романа Дональда Трампа с порно актрисой Сторми Дэниелс. 

После измены супруга Мелания Трамп перестала ночевать в Белом доме

 

Журналисты выяснили, что у них был совместный отдых несколько лет назад. Однако, информация об этом стала известна только сейчас. Юристы Трампа по некоторым данным даже заплатили актрисе за молчание приличную сумму, примерно 130 тысяч долларов, но Сторми видимо всё рассказала.

Внимание и привлёк тот факт, что супруга так и не полетела с мужем на саммит, который проходил в Давосе. Сами супруги пока эту ситуацию никак не комментируют. Слухи о полном расставании пока не имеют никакого основания. Мелания, по данным некоторых изданий, встретит мужа уже в ближайшее время. Она по последним данным уже отправилась к Трампу в Вашингтон, куда он прилетел из Давоса.
Новости по теме
Мелания Трамп вышла в свет впервые после скандала
Мелания Трамп вышла в свет впервые после скандала

Первая леди США Мелания Трамп впервые вышла в свет после скандала, связанного со Сторми Дэниэлс. Речь идет о связях действующего американского президента

Мелания Трамп переехала с сыном в Белый дом
Мелания Трамп переехала с сыном в Белый дом

Жена Дональда Трампа Мелания вместе с 11-летним сыном Бэрроном переехала в Белый дом. Фотографии нового жилья первой леди страны опубликованы в ее Twitter.

Мелания Трамп с сыном переезжает в Белый дом
Мелания Трамп с сыном переезжает в Белый дом

На следующей неделе Мелания Трамп с сыном Бэрроном переезжает в Белый дом. Супруга президента США говорила, что собирается уехать из Нью-Йорка к мужу, когда их

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости