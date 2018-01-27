После измены супруга Мелания Трамп перестала ночевать в Белом доме

Исходя из последних данных американских СМИ, ссора между супругами произошла из-за романа Дональда Трампа с порно актрисой Сторми Дэниелс.

Журналисты выяснили, что у них был совместный отдых несколько лет назад. Однако, информация об этом стала известна только сейчас. Юристы Трампа по некоторым данным даже заплатили актрисе за молчание приличную сумму, примерно 130 тысяч долларов, но Сторми видимо всё рассказала.Внимание и привлёк тот факт, что супруга так и не полетела с мужем на саммит, который проходил в Давосе. Сами супруги пока эту ситуацию никак не комментируют. Слухи о полном расставании пока не имеют никакого основания. Мелания, по данным некоторых изданий, встретит мужа уже в ближайшее время. Она по последним данным уже отправилась к Трампу в Вашингтон, куда он прилетел из Давоса.