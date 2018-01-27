На видео львица вступила в схватку с буйволом и взорвала интернет

В кенийском заповеднике Максаи-Мара удалось снять на видео охоту львов на буйволов. Пользователи смогли наблюдать за уловкой, которую использовал прайд, чтобы поймать добычу.

Дарья Светозарова

Сначала на буйвола напала львица, но ее атака окончилась неудачей. Тогда хищница скрылась в траве, но надежду на удачный исход охоты не потеряла. Тогда «на сцену» вышел лев-самец. Он направился к стаду, но буйволы не восприняли его как угрозу. Бегством они спасаться не стали, а бросились в контрнаступление.Авторы ролика комментируют происходящее, как обманный маневр со стороны прайда. Буйволы осведомлены, что у львов вопреки расхожему мнению охотятся в основном самки. Самцы же ждут, пока супруга принесет им пойманную добычу. Поэтому животные и не ретировались с пастбища.Пока лев отвлекал буйволов, в дело вмешалась львица. Она погналась сразу за тремя животными и одного настигла, впившись ему в шею. После этого, к ней присоединились сородичи.