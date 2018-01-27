На видео львица вступила в схватку с буйволом и взорвала интернет

Сначала на буйвола напала львица, но ее атака окончилась неудачей. Тогда хищница скрылась в траве, но надежду на удачный исход охоты не потеряла. Тогда «на сцену» вышел лев-самец. Он направился к стаду, но буйволы не восприняли его как угрозу. Бегством они спасаться не стали, а бросились в контрнаступление.
Авторы ролика комментируют происходящее, как обманный маневр со стороны прайда. Буйволы осведомлены, что у львов вопреки расхожему мнению охотятся в основном самки. Самцы же ждут, пока супруга принесет им пойманную добычу. Поэтому животные и не ретировались с пастбища.
Пока лев отвлекал буйволов, в дело вмешалась львица. Она погналась сразу за тремя животными и одного настигла, впившись ему в шею. После этого, к ней присоединились сородичи.