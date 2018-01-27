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| | На видео львица вступила в схватку с буйволом и взорвала интернет

На видео львица вступила в схватку с буйволом и взорвала интернет

Вчера, 20:01
В кенийском заповеднике Максаи-Мара удалось снять на видео охоту львов на буйволов. Пользователи смогли наблюдать за уловкой, которую использовал прайд, чтобы поймать добычу.

На видео львица вступила в схватку с буйволом и взорвала интернет

 

Сначала на буйвола напала львица, но ее атака окончилась неудачей. Тогда хищница скрылась в траве, но надежду на удачный исход охоты не потеряла. Тогда «на сцену» вышел лев-самец. Он направился к стаду, но буйволы не восприняли его как угрозу. Бегством они спасаться не стали, а бросились в контрнаступление.

Авторы ролика комментируют происходящее, как обманный маневр со стороны прайда. Буйволы осведомлены, что у львов вопреки расхожему мнению охотятся в основном самки. Самцы же ждут, пока супруга принесет им пойманную добычу. Поэтому животные и не ретировались с пастбища.



Пока лев отвлекал буйволов, в дело вмешалась львица. Она погналась сразу за тремя животными и одного настигла, впившись ему в шею. После этого, к ней присоединились сородичи.
Дарья Светозарова
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