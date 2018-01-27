Земан практически победил на выборах президента Чехии

Действующего главу Чехии Милоша Земана практически переизбрали на новый срок. Комиссия обработала уже более 95% бюллетеней. Во втором туре лидирует Милош Земан, он набрал 52% голосов. Информацию об этом распространяют СМИ Чехии.

Домбровский Сергей

По предварительным итогам выборов, Земан остается на посту главы государства на очередной срок. Во втором туре политику противостоял экс-руководитель Академии наук Йиржи Драгош, набравший почти 48% голосов. Проигравший поздравил победителя с успехом и пожелал ему удачной работы на этой должности, а также крепкого здоровья. Официальные результаты выборов сообщат позже. Земан знаменит тем, что он неоднократно поддерживал Россию и рекомендовал странам Европейского Союза пересмотреть свое отношение к Москве.Земан назвал вхождение Крыма в состав РФ свершившимся фактом, и советовал Украине смириться с новым положением вещей, поскольку это государство не может противостоять более сильной державе. Глава Чехии призывал Киев договариваться о стоимости перехода полуострова к России. По мнению Земана, Украина может получить от Москвы газ или другое сырье вместо Крыма, если начнет диалог с РФ.