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| | Земан практически победил на выборах президента Чехии

Земан практически победил на выборах президента Чехии

Вчера, 20:02
Действующего главу Чехии Милоша Земана практически переизбрали на новый срок. Комиссия обработала уже более 95% бюллетеней. Во втором туре лидирует Милош Земан, он набрал 52% голосов. Информацию об этом распространяют СМИ Чехии.

Земан практически победил на выборах президента Чехии

 

По предварительным итогам выборов, Земан остается на посту главы государства на очередной срок. Во втором туре политику противостоял экс-руководитель Академии наук Йиржи Драгош, набравший почти 48% голосов. Проигравший поздравил победителя с успехом и пожелал ему удачной работы на этой должности, а также крепкого здоровья. Официальные результаты выборов сообщат позже. Земан знаменит тем, что он неоднократно поддерживал Россию и рекомендовал странам Европейского Союза пересмотреть свое отношение к Москве.

Земан назвал вхождение Крыма в состав РФ свершившимся фактом, и советовал Украине смириться с новым положением вещей, поскольку это государство не может противостоять более сильной державе. Глава Чехии призывал Киев договариваться о стоимости перехода полуострова к России. По мнению Земана, Украина может получить от Москвы газ или другое сырье вместо Крыма, если начнет диалог с РФ.
Домбровский Сергей
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