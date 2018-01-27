Стали известные возможные причины крушения поезда возле Милана

25 января в Италии произошла чудовищная авария. Недалеко от Милана на железнодорожных путях поезд с 350-а пассажирами внутри сошел с рельс. Из-за происшествия погибло трое человек, а десятеро находятся в очень тяжелом состоянии.
Итальянские правоохранители уже выдвинули одну из версий случившегося. По их мнению, причиной трагедии могла стать неисправность стрелочного механизма. После публикации видео эта версия может оказаться под вопросом.
Ранее стало известно, что в Италии 25 января пассажирский поезд на скорости более 100 км/час сошел с рельс. Некоторые вагоны разбились об столб. В СМИ сообщают, что три человека скончалось в результате аварии, и десять сейчас находятся в очень тяжелом состоянии. Поезд следовал из Кремоны в Милан.