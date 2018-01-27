Стали известные возможные причины крушения поезда возле Милана

Итальянские полицейские назвали возможную причину трагедии на железной дороге, которая произошла 25 января. Тогда, недалеко от Милана, машинист пассажирского поезда потерял управление, и состав сошел с рельс.

До сегодняшнего дня о причине аварии полиция не сообщала. Недавно в Интернете появилось видео, как поезд проезжает одну из станций за несколько минут до крушения. На видеофрагменте видно, что от поезда летит много искр и пыли. Это может быть из-за того, что состав уже имел проблемы и боком терся об станцию.

25 января в Италии произошла чудовищная авария. Недалеко от Милана на железнодорожных путях поезд с 350-а пассажирами внутри сошел с рельс. Из-за происшествия погибло трое человек, а десятеро находятся в очень тяжелом состоянии.Итальянские правоохранители уже выдвинули одну из версий случившегося. По их мнению, причиной трагедии могла стать неисправность стрелочного механизма. После публикации видео эта версия может оказаться под вопросом.Ранее стало известно, что в Италии 25 января пассажирский поезд на скорости более 100 км/час сошел с рельс. Некоторые вагоны разбились об столб. В СМИ сообщают, что три человека скончалось в результате аварии, и десять сейчас находятся в очень тяжелом состоянии. Поезд следовал из Кремоны в Милан.