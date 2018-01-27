Мальта изготовила первый в мире паспорт с нейтральным «Х» в строке пол

На Мальте в сентябре прошлого года было принято решение ставить маркер «Х», обозначающий нейтральный гендерный знак. Таким образом, власти намерены поддержать закон о гендерной идентичности, введенный парламентом островного государства.

Пойда Анна

Первый подобный паспорт в мире с нейтральным обозначением в строке пол был разработан и выпущен Identity Malta. Об этом смелом шаге сообщила на своей официальной странице в соцсети Facebook Джулия Портел, занимающая должность секретаря парламента реформы.Данный закон избавил жителей государства от сложностей, с которыми они могут столкнуться при определении пола. Этот закон повлек за собой некоторые изменения в системе выбора пола, поскольку теперь гражданам Мальты достаточно отправить заявку в Identity Malta, указав в ней в строке пол маркер «Х».