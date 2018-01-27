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| | В результате перестрелки в клубе в Бразилии погибли десять человек

В результате перестрелки в клубе в Бразилии погибли десять человек

Вчера, 17:45
В бразильском городе Форталеза в клубе произошла стрельба. Жертвами перестрелки по меньшей мере стали десять человек. Еще шесть были ранены.

В результате перестрелки в клубе в Бразилии погибли десять человек

 

Отмечается, что происшествие имело место быть в увеселительном заведении в одном из городских районов, где преимущественно проживают люди с небольшим достатком. Согласно полученным сведениям, к клубу приехали вооруженные люди. По приезду они открыли стрельбу во внутреннем дворике. Местное правительство предполагает, что корень зла – передел наркобизнеса в районе.

Прежде стало известно, что сотрудники испанской Гражданской гвардии задержали 16 членов международной преступной группировки. В момент задержания злоумышленники обменивали оружие на наркопрепараты.
Дарья Светозарова
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