В результате перестрелки в клубе в Бразилии погибли десять человек

В бразильском городе Форталеза в клубе произошла стрельба. Жертвами перестрелки по меньшей мере стали десять человек. Еще шесть были ранены.

Дарья Светозарова

Отмечается, что происшествие имело место быть в увеселительном заведении в одном из городских районов, где преимущественно проживают люди с небольшим достатком. Согласно полученным сведениям, к клубу приехали вооруженные люди. По приезду они открыли стрельбу во внутреннем дворике. Местное правительство предполагает, что корень зла – передел наркобизнеса в районе.Прежде стало известно, что сотрудники испанской Гражданской гвардии задержали 16 членов международной преступной группировки. В момент задержания злоумышленники обменивали оружие на наркопрепараты.