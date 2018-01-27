Количество пострадавших от взрыва в Кабуле превысило сто человек

В правительственном районе столицы Афганистана Кабуле произошел взрыв автомобиля. Инцидент привел к тому, что пострадали 110 человек. На данный момент известно о 17 погибших.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Дарья Светозарова

Сообщается, что была заминирована карета скорой помощи. Взорвалось авто как раз на пункте пропуска в одном из районов Кабула. Сведения о погибших и пострадавших уточнили сотрудники афганского Минздрава. Представители ведомства подчеркнули, что к данной минуте известно только о 110 пострадавших, но больных продолжают подвозить, поэтому данные могут быть скорректированы в сторону увеличения. Отмечается, что ответственность за организацию и реализацию взрыва на себя взяла террористическая группировка «Талибан»*, запрещенная в Российской Федерации.Посольство РФ не подтвердило данные о том, что среди жертв теракта были жители России. Пресс-атташе российского диппредставительства в Афганистане Алексей Косарев заявил, что им не сообщали о российских гражданах, которые пострадали от взрыва.