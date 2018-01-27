Дональд Трамп решил увеличить военный бюджет странны на 13%

Президент США Дональд Трамп скоро предоставит Конгрессу страны новый бюджет, в котором на военную промышленность будет выделено на 13% больше средств, чем в 2017 году.

Американские издания сообщают, что президент страны принял решение увеличить военный бюджет США. В 2018 году он может составить 715 миллиардов долларов. Такая сумма превышает на 13% сумму, которая использовалась Пентагоном в 2017 году.Решение увеличить бюджет пока неофициальное, об этом сообщают американские СМИ. При этом, даже если Трамп подаст Конгрессу подобное предложение, политики могут его отклонить. Так что еще рано говорить об увеличении.Тем не менее, такая политика соответствует последним заявлениям главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Ранее он сообщал, что США предприняло новый вектор развития военной промышленности. Теперь страна будет улучшать свои возможности, готовясь противостоять угрозе от России и Китая. Также, военные планирует получить доминирование и в космосе.Если бюджет будет принят и увеличен, то деньги пойдут на модернизацию систем ведения войны, обеспечение солдат, ведение войн в других странах и разработку нового оружия. Подобное решение американского президента может усугубить напряженное состояние в мире и привести к новым военным конфликтам.