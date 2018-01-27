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| | В Дублине из-за стрельбы на юношеском турнире по боксу пострадали два человека

В Дублине из-за стрельбы на юношеском турнире по боксу пострадали два человека

Вчера, 17:24
В Дублине состоялся турнир по боксу среди юношей, где из-за выстрелов пострадали двое человек.

В Дублине из-за стрельбы на юношеском турнире по боксу пострадали два человека

 

В 21:45 возле Национального стадиона в Дублине, на Южной кольцевой дороге, произошел инцидент. 44-летний мужчина в ходе происшествия получил ранение в ногу, а второй потерпевший, который оказался студентом, получил пулю в запястье.

Злоумышленников поймать не удалось. Одетые в маски преступники скрылись на автомобиле. Идет расследование по данному делу. Сотрудники полиции ввели дополнительные меры безопасности, включая вооруженное патрулирование города.

Жители Дублина знают, что в городе существуют две вооруженные группировки, которые постоянно ведут между собой вражду. Возможно, данное происшествие тесно связано с ними.
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