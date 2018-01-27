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| | На таможне живого «Кена» лишили рёбер

На таможне живого «Кена» лишили рёбер

Вчера, 16:58
Сотрудники таможенного контроля на границе Соединенных Штатов Америки задержали мужчину, который хотел перевезти в стеклянной банке 4 человеческих ребра. Оказалось, рёбра принадлежали самому мужчине, который претерпел операцию по их удалению.

На таможне живого «Кена» лишили рёбер

 

Широкой общественности гражданин Бразилии по имени Родриго Алвес известен как «живой Кен», так как он потратил более полумиллиона долларов на различные пластические операции в попытке приблизиться к образу известной куклы Кена, парня не менее знаменитой Барби. Сделав очередную операцию, которая позволила за счёт удаления нижних рёбер уменьшить размер его талии, мужчина хотел оставить кости себе на память. Однако, сотрудники таможенного контроля придерживались иного мнения и не позволили мужчине провезти стеклянную банку с его биоматериалами в США.

На таможне живого «Кена» лишили рёбер

 

Заметим, что теперь обхват талии в 60 сантиметров является абсолютным рекордом для представителей сильного пола во всём мире, а обладатель данного достижения в данный момент находится в Нью-Йорке, распрощавшись со своими рёбрами.
Александр Вест
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