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| | Малый дворец в Париже эвакуирует предметы старины из-за наводнения

Малый дворец в Париже эвакуирует предметы старины из-за наводнения

Вчера, 16:53
26 января в Малом дворце (Пти-Пале) Парижа началась эвакуация предметов старины, поскольку уровень воды в Сене достигает критического уровня из-за погодных условий, возможно затопление данной территории. Информацию об этом распространяют французские СМИ.

Малый дворец в Париже эвакуирует предметы старины из-за наводнения

 

В Малом дворце Парижа в срочном порядке вынесли на безопасную территорию произведения искусства. Пти-Кале создали в честь Всемирной выставки 1900 года. В заведении находятся греческие, римские, египетские коллекции эпохи Ренессанса и Средневековья. В музее расположены уникальные литературные произведения, работы знаменитых живописцев. Здание находится недалеко от Сены. Руководители экспозиции приняли решение перестраховаться, поскольку на момент эвакуации реальной угрозы затопления не существовало. Однако на кону стояли настоящие шедевры мирового искусства, поэтому осторожность в данном случае посчитали уместной.

По словам синоптиков, погодные условия в Париже нормализуются лишь 29 января. В субботу и воскресенье ожидается максимальный уровень воды в Сене. Ранее в Лувре закрыли подземную галерею исламского искусства по причине затопления.
Домбровский Сергей
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