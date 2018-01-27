НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | В Лондоне иномарка врезалась в остановку и сбила насмерть трех подростков

В Лондоне иномарка врезалась в остановку и сбила насмерть трех подростков

Сегодня, 15:41
В Лондоне произошло смертельное ДТП. Легковое авто марки Аudi протаранило остановку, в результате чего погибли три подростка, находившиеся в непосредственной близости.

В Лондоне иномарка врезалась в остановку и сбила насмерть трех подростков

 

Жертвы скончались на месте аварии, а 28-летнего шофера сначала обследовали медики. После его госпитализировали, а затем отправили под стражу. Правоохранители не склонны квалифицировать произошедшее, как теракт. Детектив Джейн Шоу, комментируя случившееся, подчеркнула, что подростки погибли при ужасных обстоятельствах. Также она обратилась ко всем возможным свидетелям, с просьбой дать о себе знать и поделиться информацией, которой они располагают по данному инциденту.

Помимо погибших тинэйджеров, на остановке находились и другие люди. Отмечается, что никто из них не пострадал.
Дарья Светозарова
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