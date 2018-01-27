В Лондоне иномарка врезалась в остановку и сбила насмерть трех подростков

В Лондоне произошло смертельное ДТП. Легковое авто марки Аudi протаранило остановку, в результате чего погибли три подростка, находившиеся в непосредственной близости.

Дарья Светозарова

Жертвы скончались на месте аварии, а 28-летнего шофера сначала обследовали медики. После его госпитализировали, а затем отправили под стражу. Правоохранители не склонны квалифицировать произошедшее, как теракт. Детектив Джейн Шоу, комментируя случившееся, подчеркнула, что подростки погибли при ужасных обстоятельствах. Также она обратилась ко всем возможным свидетелям, с просьбой дать о себе знать и поделиться информацией, которой они располагают по данному инциденту.Помимо погибших тинэйджеров, на остановке находились и другие люди. Отмечается, что никто из них не пострадал.