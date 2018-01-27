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| | Великобритания планирует построить огромный радар для защиты от России

Великобритания планирует построить огромный радар для защиты от России

Сегодня, 14:41
Представители Министерства обороны Великобритании сообщили, что в королевстве запланирована постройка огромного радара, который сможет защитить граждан от угрозы со стороны Российской Федерации. Базироваться рада будет на Шетландских островах.

Великобритания планирует построить огромный радар для защиты от России

 

Великобритания планирует улучшить систему защиты страны от военных вторжений на 10 миллионов фунтов. Вскоре на Шетландских островах будет построен огромный радар.

Об этой информации сообщили представители штаба ВВС Великобритании. По мнению военных, такое приспособление должно помочь обнаружить нападающего противника заранее и отправить сигнал в войска срочного реагирования.

Главным образом новая постройка будет предназначена для отражения угрозы со стороны Российской Федерации. По мнению властей Соединенного королевства, угроза вторжения российских войск существует не только на Востоке Европы. Имперские взгляды Владимира Путина могут расшириться и по всему континенту, и увязать в войну самые развитые страны.

МИД России уже отреагировал на сообщение коллег из туманного Альбиона, назвав его «лишенным логики».
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