НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти
| | Арестованный племянник короля Саудовской Аравии заключен в золоченые апартаменты

Арестованный племянник короля Саудовской Аравии заключен в золоченые апартаменты

Сегодня, 13:41
Племянника короля Саудовской Аравии принца Аль-Валид бин Талала посадили под арест в шикарный отель Ritz Carlton с золочеными апартаментами. Сведения об этом распространяет информационное агентство Reuters.

Арестованный племянник короля Саудовской Аравии заключен в золоченые апартаменты

 

Аль-Валида обвинили во взяточничестве, присвоении государственных денег и прочих нарушениях законодательства государства. Принца взяли под арест вместе с представителями бизнес-элиты страны в Эр-Рияде. Политиков и предпринимателей подозревают в коррупции. По мнению следователей, задержанные украли порядка 100 млрд долларов США и эти деньги необходимо вернуть в казну государства. Аль-Валид давал интервью журналистам. По словам принца, он живет в роскошных золоченых апартаментах с кухней, кабинетом и столовой.

Аль-Валид не жалуется на содержание, представитель королевской крови ест деликатесы, следит за событиями в мире по телевизору, который стоит в его комнате. Принц предпочитает вегетарианскую пищу, ведет активный образ жизни, любит спорт, регулярно смотрит новости. Аль-Валид употребляет напитки исключительно из кружи со своим изображением. Журнал Forbes оценил состояние задержанного суммой 17 млрд долларов.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Принца Саудовской Аравии освободили за 1 млрд долларов
Принца Саудовской Аравии освободили за 1 млрд долларов

Экс-руководителя нацгвардии Саудовской Аравии принца Мутаиба бен Абдалла освободили за 1 млрд долларов. Отметим, принца арестовали из-за подозрений во

Принца Саудовской Аравии застрелили при аресте
Принца Саудовской Аравии застрелили при аресте

Принца Саудовской Аравии Абдул-Ализа ибн Фахда застрелили при аресте по делу о вымогательствах и коррупции. Об этом пишут в британской газете Daily Mail.

В Саудовской Аравии умер третий принц с начала этого года
В Саудовской Аравии умер третий принц с начала этого года

В Саудовской Аравии умер третий принц с начала этого года. 16 августа перестало биться сердце Бадара бен Фада бен Саада бен Абдулрахмана Аль Сауда. Сведения об

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости