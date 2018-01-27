Арестованный племянник короля Саудовской Аравии заключен в золоченые апартаменты

Племянника короля Саудовской Аравии принца Аль-Валид бин Талала посадили под арест в шикарный отель Ritz Carlton с золочеными апартаментами. Сведения об этом распространяет информационное агентство Reuters.

Домбровский Сергей

Аль-Валида обвинили во взяточничестве, присвоении государственных денег и прочих нарушениях законодательства государства. Принца взяли под арест вместе с представителями бизнес-элиты страны в Эр-Рияде. Политиков и предпринимателей подозревают в коррупции. По мнению следователей, задержанные украли порядка 100 млрд долларов США и эти деньги необходимо вернуть в казну государства. Аль-Валид давал интервью журналистам. По словам принца, он живет в роскошных золоченых апартаментах с кухней, кабинетом и столовой.Аль-Валид не жалуется на содержание, представитель королевской крови ест деликатесы, следит за событиями в мире по телевизору, который стоит в его комнате. Принц предпочитает вегетарианскую пищу, ведет активный образ жизни, любит спорт, регулярно смотрит новости. Аль-Валид употребляет напитки исключительно из кружи со своим изображением. Журнал Forbes оценил состояние задержанного суммой 17 млрд долларов.