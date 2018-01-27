В США юристы поддержали законопроект 666 о запрете секса с животными

В американском штате Висконсин прошло голосование по поводу вступления в силу закона под номером 666 о запрете секса с животными, в котором участвовали правозащитники. Юристы выступили за ужесточение мер наказания при обвинении человека в зоофилии.

Домбровский Сергей

Информацию об этом распространяют американские СМИ. Причиной поднятия подобного вопроса стало судебное следствие в штате Висконсин против 54-летнего гражданина США. Мужчину подозревали в неоднократном вступлении в половую связь с лошадьми. На суде удалось доказать вину зоофила. По словам правоохранителей, подозреваемый на протяжении 35 лет занимался сексом с животными. В итоге обвиненному удалось остаться на свободе, так как он не причинял животным видимого вреда.Изменение в законодательстве приведет к ужесточению мер воздействия на зоофилов. Против 54-летнего насильника лошадей выступила общественность. Люди требовали подвергнуть обвиненного к более суровому наказанию, но действующие нормы не предусматривают тюремного заключение за подобные нарушения.