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| | В США юристы поддержали законопроект 666 о запрете секса с животными

В США юристы поддержали законопроект 666 о запрете секса с животными

Сегодня, 13:29
В американском штате Висконсин прошло голосование по поводу вступления в силу закона под номером 666 о запрете секса с животными, в котором участвовали правозащитники. Юристы выступили за ужесточение мер наказания при обвинении человека в зоофилии.

В США юристы поддержали законопроект 666 о запрете секса с животными

 

Информацию об этом распространяют американские СМИ. Причиной поднятия подобного вопроса стало судебное следствие в штате Висконсин против 54-летнего гражданина США. Мужчину подозревали в неоднократном вступлении в половую связь с лошадьми. На суде удалось доказать вину зоофила. По словам правоохранителей, подозреваемый на протяжении 35 лет занимался сексом с животными. В итоге обвиненному удалось остаться на свободе, так как он не причинял животным видимого вреда.

Изменение в законодательстве приведет к ужесточению мер воздействия на зоофилов. Против 54-летнего насильника лошадей выступила общественность. Люди требовали подвергнуть обвиненного к более суровому наказанию, но действующие нормы не предусматривают тюремного заключение за подобные нарушения.
Домбровский Сергей
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