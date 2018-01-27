Трансгендер, выигравший $5 млн, хочет стать популярнее отчима Ким Кардашьян

Мелисса Эде, являющаяся трансгендером, решила потратить все финансовые средства в размере более 5 миллионов долларов (£4 млн), полученные от выигрыша в лотерею, на то, чтобы в итоге стать популярнее Кейтлин Дженнер, отчима Ким Кардашьян.

В именитом издании Vanity Fair ещё три года назад появилось изображение Кейтлин Дженнер, которое поместили на обложку журнала. На обложке был запечатлён в женском образе отчим всемирно известной модели Ким Кардашьян, который в возрасте 65 лет оповестил широкую общественность о том, что он желает сменить пол. Для побития рекорда популярности Кейтлин Мелисса решила повторить основные шаги Дженнер, начав с создания идентичной фотографии, появившейся на обложке известного издания.

Александр Вест

Бывший работник такси, выигравший огромную сумму денег в лотерею, выбрал то же платье, что было на Кейтлин, и сфотографировался в той же позе, чтобы привлечь внимание общественности. Сама Мелисса заявила, что намерена перехватить первенство по популярности у Дженнер.