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| | Трансгендер, выигравший $5 млн, хочет стать популярнее отчима Ким Кардашьян

Трансгендер, выигравший $5 млн, хочет стать популярнее отчима Ким Кардашьян

Вчера, 22:40
Мелисса Эде, являющаяся трансгендером, решила потратить все финансовые средства в размере более 5 миллионов долларов (£4 млн), полученные от выигрыша в лотерею, на то, чтобы в итоге стать популярнее Кейтлин Дженнер, отчима Ким Кардашьян.

Трансгендер, выигравший $5 млн, хочет стать популярнее отчима Ким Кардашьян

 

В именитом издании Vanity Fair ещё три года назад появилось изображение Кейтлин Дженнер, которое поместили на обложку журнала. На обложке был запечатлён в женском образе отчим всемирно известной модели Ким Кардашьян, который в возрасте 65 лет оповестил широкую общественность о том, что он желает сменить пол. Для побития рекорда популярности Кейтлин Мелисса решила повторить основные шаги Дженнер, начав с создания идентичной фотографии, появившейся на обложке известного издания.

Трансгендер, выигравший $5 млн, хочет стать популярнее отчима Ким Кардашьян

 

Бывший работник такси, выигравший огромную сумму денег в лотерею, выбрал то же платье, что было на Кейтлин, и сфотографировался в той же позе, чтобы привлечь внимание общественности. Сама Мелисса заявила, что намерена перехватить первенство по популярности у Дженнер.
Александр Вест
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