В Нигерии толпа избила мужчину, превратившего человека в козла

В Нигерии произошёл очередной случай проявления самосуда, когда толпа граждан жестоко избила мужчину, подозреваемого в колдовстве и черной магии. Мужчину обвинили в том, что он с помощью тайных обрядов превратил человека в козла.

Александр Вест

В нигерийском штате Риверс несколько человек до полусмерти избили 36-летнего мужчину, обвинив его в причастности к чёрной магии. По сообщениям очевидцев, присутствовавших при самосуде, толпа избивала пострадавшего, пока тот не потерял сознание. С помощью сотрудников правопорядка, прибывших на место происшествия и проведших аресты нескольких граждан, участвовавших в избиении, мужчину удалось спасти. С многочисленными травмами разной степени тяжести пострадавшего доставили в ближайшее медицинское учреждение.Сам мужчина отметил, что козла приобрёл легальным способом, а к чёрной магии он никакого отношения не имеет. Двое задержанных граждан до сих пор остаются под стражей на время проведения официального расследования инцидента.