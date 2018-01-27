НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | В Нигерии толпа избила мужчину, превратившего человека в козла

В Нигерии толпа избила мужчину, превратившего человека в козла

Сегодня, 13:00
В Нигерии произошёл очередной случай проявления самосуда, когда толпа граждан жестоко избила мужчину, подозреваемого в колдовстве и черной магии. Мужчину обвинили в том, что он с помощью тайных обрядов превратил человека в козла.

В Нигерии толпа избила мужчину, превратившего человека в козла

 

В нигерийском штате Риверс несколько человек до полусмерти избили 36-летнего мужчину, обвинив его в причастности к чёрной магии. По сообщениям очевидцев, присутствовавших при самосуде, толпа избивала пострадавшего, пока тот не потерял сознание. С помощью сотрудников правопорядка, прибывших на место происшествия и проведших аресты нескольких граждан, участвовавших в избиении, мужчину удалось спасти. С многочисленными травмами разной степени тяжести пострадавшего доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Сам мужчина отметил, что козла приобрёл легальным способом, а к чёрной магии он никакого отношения не имеет. Двое задержанных граждан до сих пор остаются под стражей на время проведения официального расследования инцидента.
Александр Вест
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