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| | В Оксфорде утвердили использование унисекс-туалетов для студентов

В Оксфорде утвердили использование унисекс-туалетов для студентов

Сегодня, 11:50
Руководители всемирно известного британского Оксфордского университета в очередной раз поразили широкую общественность своими нововведениями. В этот раз в данном учебном учреждении утвердили использование унисекс-туалетов.

В Оксфорде утвердили использование унисекс-туалетов для студентов

 

Именитое информационное агентство Daily Mail обнародовало информацию о том, что отныне в Оксфордском университете привычные туалеты с обозначением мужского и женского полов будут заменены на унисекс-туалеты, которыми смогут пользоваться представители любой гендерной принадлежности. В связи с недовольством представителей ЛГБТ-сообщества, чувствовавших себя оскорблёнными и ущемлёнными, было проведено голосование тайного типа, в котором все участники, оставившие свой голос, остались инкогнито.

В прошедшем голосовании подавляющим большинством была одобрена инициатива по установке унисекс-туалетов. Представители ЛГБТ-сообщества заявили, что произошедшее можно считать прорывом в борьбе за права сексуальных меньшинств, а также выразили надежду на то, что подобные события произойдут и в других вузах страны.
Александр Вест
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