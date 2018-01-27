В Оксфорде утвердили использование унисекс-туалетов для студентов

Руководители всемирно известного британского Оксфордского университета в очередной раз поразили широкую общественность своими нововведениями. В этот раз в данном учебном учреждении утвердили использование унисекс-туалетов.

Александр Вест

Именитое информационное агентство Daily Mail обнародовало информацию о том, что отныне в Оксфордском университете привычные туалеты с обозначением мужского и женского полов будут заменены на унисекс-туалеты, которыми смогут пользоваться представители любой гендерной принадлежности. В связи с недовольством представителей ЛГБТ-сообщества, чувствовавших себя оскорблёнными и ущемлёнными, было проведено голосование тайного типа, в котором все участники, оставившие свой голос, остались инкогнито.В прошедшем голосовании подавляющим большинством была одобрена инициатива по установке унисекс-туалетов. Представители ЛГБТ-сообщества заявили, что произошедшее можно считать прорывом в борьбе за права сексуальных меньшинств, а также выразили надежду на то, что подобные события произойдут и в других вузах страны.