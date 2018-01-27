В Китае придумали, как достичь военного превосходства над США

Правительство Китая поручило более 100 высококвалифицированным учёным заняться разработкой новых типов вооружения для того, чтобы обеспечить военное превосходство над Соединенными Штатами Америки.

Александр Вест

К исследованиям, которые должны вывести военные китайские технологии на кардинально новый уровень, возвысив КНР над США, были привлечены около 120 специалистов в области квантовых разработок и искусственного интеллекта. Большинство привлечённых специалистов имеют опыт в управлении роботами боевого типа, а также имеют различные учёные степени. Си Цзиньпин, выступая на очередном съезде Академии военных наук Китая, прошедшем ещё в июле прошлого года, призвал сделать всё возможное, чтобы вывести КНР в лидеры по военному вооружению среди всех стран мира.Мировые эксперты уже подтвердили, что если китайские специалисты совершат определённые прорывы в областях квантовых разработок, это позволит КНР выйти в лидеры относительно военных технологий, обойдя также и мировые сверхдержавы.