НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | В Китае придумали, как достичь военного превосходства над США

В Китае придумали, как достичь военного превосходства над США

Сегодня, 10:20
Правительство Китая поручило более 100 высококвалифицированным учёным заняться разработкой новых типов вооружения для того, чтобы обеспечить военное превосходство над Соединенными Штатами Америки.

В Китае придумали, как достичь военного превосходства над США

 

К исследованиям, которые должны вывести военные китайские технологии на кардинально новый уровень, возвысив КНР над США, были привлечены около 120 специалистов в области квантовых разработок и искусственного интеллекта. Большинство привлечённых специалистов имеют опыт в управлении роботами боевого типа, а также имеют различные учёные степени. Си Цзиньпин, выступая на очередном съезде Академии военных наук Китая, прошедшем ещё в июле прошлого года, призвал сделать всё возможное, чтобы вывести КНР в лидеры по военному вооружению среди всех стран мира.

Мировые эксперты уже подтвердили, что если китайские специалисты совершат определённые прорывы в областях квантовых разработок, это позволит КНР выйти в лидеры относительно военных технологий, обойдя также и мировые сверхдержавы.
Александр Вест
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