Суд Британии попросили отменить ордер на арест Ассанжа

Ранее предъявленный ордер об аресте Джуллиана Ассанжа, который является основателем ресурса WikiLeaks, может быть отменен согласно решению суда Британии. Это может быть связано с отказом Швейцарии экстрадировать журналиста.

Поступило сообщение о том, что Джуллиан Ассанж может покинуть посольство Эквадора благодаря ходатайству своих адвокатов. Суд Британии займется рассмотрением отмены ордера на арест скандального журналиста 26 января текущего года.Юридические защитники Ассанжа сообщают, что швейцарский суд остановил делопроизводство в отношении журналиста в мае прошлого года. Кроме того, был отозван общеевропейский ордер на его арест, и это означает, что нет оснований к его аресту для предоставления свидетельский показаний.В случае удовлетворения апелляции адвокатов Ассанжа, прокурорская служба Британии допустила, что журналист сможет без препятствий выйти из посольства Эквадора. В этом посольстве он живет уже больше пяти лет, из-за чего врачи беспокоятся за его психическое состояние.