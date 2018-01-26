Восемь туристов спасли из плена в «адской пещере» в Швейцарии

На помощь исследователям пещер пришли спасатели-спелеологи. После освобождения их осмотрели медики и отпустили домой – самочувствие туристов из ФРГ было нормальным и госпитализация не потребовалась.
Весь период заключения в «адской пещере» туристы не скучали и ни в чем недостатка не испытывали. Все необходимое, в том числе и провизию им спускали в пещеру скалолазы-профессионалы. Как выяснилось, место заточения было оборудовано не хуже, чем иная гостиница. Там были спальные места, туалет, вода для питья и даже свет.
Пещера Хёллох считается самой протяженной в Альпах и одной из самых протяженных в мире. Обычно ее 200 километров туристы исследуют в зимнюю пору, поскольку летом велика опасность затопления. Последний случай показал, что такое может случится даже зимой.