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| | Восемь туристов спасли из плена в «адской пещере» в Швейцарии

Восемь туристов спасли из плена в «адской пещере» в Швейцарии

Вчера, 20:36
Восемь путешественников оказались пленниками пещеры в Швейцарских Альпах. Группа мужчин из Германии вместе с сопровождавшим их экскурсоводом попали в ловушку – выход из пещеры внезапно заблокировала вода, уровень которой неожиданно поднялся.

Восемь туристов спасли из плена в «адской пещере» в Швейцарии

 

На помощь исследователям пещер пришли спасатели-спелеологи. После освобождения их осмотрели медики и отпустили домой – самочувствие туристов из ФРГ было нормальным и госпитализация не потребовалась.

Весь период заключения в «адской пещере» туристы не скучали и ни в чем недостатка не испытывали. Все необходимое, в том числе и провизию им спускали в пещеру скалолазы-профессионалы. Как выяснилось, место заточения было оборудовано не хуже, чем иная гостиница. Там были спальные места, туалет, вода для питья и даже свет.

Пещера Хёллох считается самой протяженной в Альпах и одной из самых протяженных в мире. Обычно ее 200 километров туристы исследуют в зимнюю пору, поскольку летом велика опасность затопления. Последний случай показал, что такое может случится даже зимой.
Дарья Светозарова
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