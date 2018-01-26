Сегодня в Давосе, выступая на международном экономическом форуме нынешний Президент США Дональд Трамп, заявил, что настал лучший момент для инвестиций в США.

Исходя из слов Трампа, «после лет стагнации США снова испытывает сильный экономический рост». «Сейчас, наблюдается высокая за последнее время уверенность покупателей и бизнеса» -сказал Президент.Президент США видит успех в сфере экономики за последнее время из-за проведенной им налоговой реформы. Он уверяет всех, что уменьшение ставки корпоративного налога с 35% до 21% в скором времени поможет привлечь в страну более $350 млрд в последующие года.Как отметил, сам Трамп, со времён его выборов было создано примерно 2,4 миллиона рабочих мест, и это число не стоит на месте, оно продолжает расти.