НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | Премьер Канады прибыл на МЭФ в носках с желтыми утками

Премьер Канады прибыл на МЭФ в носках с желтыми утками

Вчера, 19:59
Глава канадского правительства Джастин Трюдо посетил Международный экономический форум в Давосе, надев носки фиолетового цвета с желтыми уточками. Такая одежда политика вызвала обсуждения в Интернете.

Премьер Канады прибыл на МЭФ в носках с желтыми утками

 

Забавные носки Трюдо вызвали интерес у пользователей Сети. На вышеупомянутое мероприятие канадский премьер-министр прибыл в носках, где изображены желтые уточки. Также можно отметить, что данный аксессуар Трюдо нередко привлекает внимание журналистов. К примеру, совсем недавно председатель правительства Канады участвовал в форуме, выбрав для его посещения голубые носки. В начале осени минувшего года политик встречался с руководителем МВФ Кристин Лагард в США в носках с изображением известного кинематографического персонажа Чубаккой из киноэпопеи «Звездные войны».
Никита Готский
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