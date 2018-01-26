Премьер Канады прибыл на МЭФ в носках с желтыми утками

Глава канадского правительства Джастин Трюдо посетил Международный экономический форум в Давосе, надев носки фиолетового цвета с желтыми уточками. Такая одежда политика вызвала обсуждения в Интернете.

Никита Готский

Забавные носки Трюдо вызвали интерес у пользователей Сети. На вышеупомянутое мероприятие канадский премьер-министр прибыл в носках, где изображены желтые уточки. Также можно отметить, что данный аксессуар Трюдо нередко привлекает внимание журналистов. К примеру, совсем недавно председатель правительства Канады участвовал в форуме, выбрав для его посещения голубые носки. В начале осени минувшего года политик встречался с руководителем МВФ Кристин Лагард в США в носках с изображением известного кинематографического персонажа Чубаккой из киноэпопеи «Звездные войны».