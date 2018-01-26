Премьер Канады прибыл на МЭФ в носках с желтыми утками

Забавные носки Трюдо вызвали интерес у пользователей Сети. На вышеупомянутое мероприятие канадский премьер-министр прибыл в носках, где изображены желтые уточки. Также можно отметить, что данный аксессуар Трюдо нередко привлекает внимание журналистов. К примеру, совсем недавно председатель правительства Канады участвовал в форуме, выбрав для его посещения голубые носки. В начале осени минувшего года политик встречался с руководителем МВФ Кристин Лагард в США в носках с изображением известного кинематографического персонажа Чубаккой из киноэпопеи «Звездные войны».
Премьер Канады прибыл на МЭФ в носках с желтыми уткамиВчера, 19:59
Премьер Канады Джастин Трюдо пришел в парламент на заседание в костюме супермена, об этом сообщают СМИ. Политик спрятал свой наряд под деловым костюмом, но
Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправился на отдых с семьей. При этом местом для отдыха выбрали Багамы. Отмечается, что такая поездка обошлась
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в гей-параде, который пройдет 3 июля в Торонто. Политик написал на своей страничке в Твиттере, что с