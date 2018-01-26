СМИ сообщают о смерти семи мирных жителей в сирийской Африне

По сообщению СМИ, в северо-западной части Сирии в районе Африн погибли мирные жители в количестве семи человек. Причиной смерти людей мог стать обстрел Вооруженных сил Турции жилых кварталов.

От СМИ поступает сообщение о том, что в северо-западной части Сирии в Африне зафиксирована гибель как минимум семи человек из числа мирных жителей. Среди причин смерти людей может быть обстрел жилых кварталов города Маабатли Афринского района.20 января от Генерального штаба Вооружённых сил Турции приходило официальное сообщение о старте военной кампании под названием «Оливковая ветвь». Целью турецкой военной операции должны были стать формирования курдов в Африне.Реджеп Эрдоган, являющийся действующим президентов Турции, провел телефонный разговор с Терезой Мэй. Вместе с премьер-министром Великобритании он осудил существующую ситуацию в Афринском районе Сирии. Во время переговоров Эрдоган отмечал, что операция не будет затрагивать мирных жителей, так как направлена на противостояние террористическим формированиям.