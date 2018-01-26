Мелания Трамп вышла в свет впервые после скандала

Первая леди США Мелания Трамп впервые вышла в свет после скандала, связанного со Сторми Дэниэлс. Речь идет о связях действующего американского президента Дональда Трампа и порноактрисы, которые имели место в 2006 году, но стали известны общественности только сейчас. Вместе с тем вызывало неподдельный интерес отношение к этой истории супруги Трампа Мелании.

Комментировать интрижку своего мужа с порнозвездой Мелания не стала. Известно только, что она отказалась сопровождать супруга в деловой поездке в Давос.

Дарья Светозарова

Посещение первой леди Мемориального музея холокоста в Вашингтоне стало ее первым публичным появлением с тех пор, как историю со Сторми предали огласке. Она опубликовала в Twitter фотографии с музея и сопроводила их словами о том, что все ее помыслы и молитвы с людьми, чьи жизни искалечил и разрушил Холокост.Затем Мелания адресовала благодарность сотрудникам музея, которые организовали мощный эмоциональный тур по экспозиции. Первая леди подчеркнула, что была рада отдать дань памяти миллионам невинных жертв.