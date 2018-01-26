Система наблюдения сделала самолеты-невидимки США видимыми

Американские самолеты-невидимки стали видимыми после введения авиационной системы наблюдения. Об этом рассказали в Главном управлении США.

По данным американской гражданской авиации, до начала 2020 года все военные самолеты США должны получить системы ADS-B. Данные механизмы мониторинга за передвижением в воздухе являют собой приемник GPS, который определяет местоположение лайнера и характеристики его полета, а также набор приемодатчиков. Они транслируют сведения про самолет наземным станциям, а те отправляют информацию диспетчерам и другим самолетам.

Никита Готский

Враг способен получить данные о полетах военных самолетах США. Это стало реальным из-за новой системы автоматического наблюдения авиации. К примеру, теперь самолета-невидимки F-22 просматриваются противником.Новые летающие устройства с ответчиком Mode S и системой ADS-B передает код самолета, номер радиолокационного ответчика, регистрационный номер, долготу и широту и скорость. По заявлению Главного контрольного управления США, данный механизм позволяет оппонентам отследить самолеты точнее, нежели это делают радиолокационные станции.