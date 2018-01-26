Тренер по художественной гимнастике из Северного Палатина, расположенного в штате Иллинойс, изнасиловал 13-летнюю и 17-летнюю ученицу. Сексом они занимались в отеле Лейк-Каунт.

Вещий Олег

29-летний Кендал Котс был задержан в начале января из-за жалоб на половой акт с ученицами. Родители 13-летней девочки, проживающей в Лейк-Цюрихе, заметили необычное поведение после занятий по художественной гимнастике. Тренера называли «Кеном», причём он обучал как мальчиков, так и девочек. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что 17-летняя Диана могла стать не единственной жертвой изнасилования.По предварительной информации, 13-летняя девочка, посещающая школу гимнастики, могла вступать в половой акт с тренером. Всего же в школе обучается порядка 200 детей, из которых около 150 являются девочками в возрасте от 4 до 18 лет. Суд по делу об изнасиловании состоится 21 февраля. Предполагается, что обвиняемый может выйти на свободу под залог в размере 750 тысяч долларов, либо ему придется сидеть за решёткой более 10 лет.