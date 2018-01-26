НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Жителя Малайзии убила зарядка от телефона

Жителя Малайзии убила зарядка от телефона

Вчера, 17:50
35-летний житель Малайзии погиб из-за зарядки своего мобильного устройства. Его убило током во время заряда аккумулятора. Отмечается, что несчастный случай мог произойти из неисправности провода устройства, или из-за того, что использовался неоригинальный аксессуар.

Жителя Малайзии убила зарядка от телефона

 

В день смерти погибший находился в квартире своего знакомого, который и обнаружил его труп в половине двенадцатого вечера. Тело малазийца находилось в непосредственной близости от зарядного устройства. Правоохранители не нашли на теле погибшего мужчине следов внезапного поражения током. При этом модель мобильного устройства не разглашается в интересах следствия, но журналисты сочли необходимым предупредить владельцев телефонов, что использование аксессуара от иного производителя может спровоцировать летальный исход.

Ранее сообщалось, что школьница из Вьетнама погибла во сне, прикоснувшись к кабелю зарядки от iPhone. Медики тогда сошлись на том, что смерть девочки наступила в результате износа провода – из кабеля торчали оголенные части.
Дарья Светозарова
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