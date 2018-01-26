НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

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| | Дизайнеры создали джинсы-шарфы

Дизайнеры создали джинсы-шарфы

Вчера, 17:39
На рынке появились первые в мире джинсы-шарф. Об этом сообщают издания, посвященные моде.

Дизайнеры создали джинсы-шарфы

 

Новинка принадлежит украинским дизайнерам. Одежду можно применять не только по прямому назначению, но и как аксессуар. Автором джинсов-шарфов является дизайнер Ксения Шнайдер. Она смогла сделать такие оригинальные джинсы, что они привлекли внимание даже представители американского издания Vogue.

Дизайнеры создали джинсы-шарфы

 

Дизайнеры создали джинсы-шарфы

 

В нынешнем году мастер несколько уступает позиции, ее преследует Дмитрий Гибшман: его новые работы вызвали большой интерес со стороны мирового фэшн-сообщества. В данном случае речь идет об оригинальных джинсах, одну часть которых можно использовать как пояс или шарф.
Никита Готский
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