Дизайнеры создали джинсы-шарфы

На рынке появились первые в мире джинсы-шарф. Об этом сообщают издания, посвященные моде.

Новинка принадлежит украинским дизайнерам. Одежду можно применять не только по прямому назначению, но и как аксессуар. Автором джинсов-шарфов является дизайнер Ксения Шнайдер. Она смогла сделать такие оригинальные джинсы, что они привлекли внимание даже представители американского издания Vogue.

Никита Готский

В нынешнем году мастер несколько уступает позиции, ее преследует Дмитрий Гибшман: его новые работы вызвали большой интерес со стороны мирового фэшн-сообщества. В данном случае речь идет об оригинальных джинсах, одну часть которых можно использовать как пояс или шарф.