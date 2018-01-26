Жительница Великобритании усыновила Иисуса - чучело лисёнка

Жительница Великобритании обзавелась приемным сыном. А усыновила британка чучело лисенка, которого ей подарили на Рождество в 2015 году. Возможно это и повлияло на выбор имени для малыша – чучело окрестили Иисусом.

Лиза Фокскрофт – так зовут новоиспеченную мать – даже оформила бумаги на усыновление. Она отметила, что будет заботиться о чучеле, как о настоящем малыше. При этом Лиза везде берет с собой чучело, подчеркивая, что ей важно одобрение сына во всем: выборе продуктов, нарядов. Первой реакцией общественности всегда становится изумление и косые взгляды. Однако после соответствующих разъяснений люди меняют свое мнение и даже просят разрешение сфотографироваться с лисенком и интересуются его здоровьем.

Мать малыша Иисуса рассказывает, что самое большое удовольствие ее крохе доставляет переодевание в знаменитостей. Британка даже завела аккаунт чучела в соцсети, где фотографирует его в разных образах: от Бейонсе до принцессы Дианы.

Дарья Светозарова

Лиза признается, что большинство ее соотечественников возмущены не фактом усыновления чучела, а тем, что его нарекли в честь Спасителя. Тем же, кто выступает против таксидермии, она поясняет, что лисенок все равно погиб под колесами авто. Если бы из него не сделали чучело, трупик животного все равно сгнил бы на обочине.