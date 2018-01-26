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| | Белому дому вместо картины Ван Гога предложили золотой унитаз

Белому дому вместо картины Ван Гога предложили золотой унитаз

Сегодня, 14:21
В данный момент Дональда Трампа высмеивают многие представители американской интеллектуальной элиты, так как его запрос на предоставление нью-йоркским музеем картины для помещения в одном из его личных комнат был официально отклонён.

Белому дому вместо картины Ван Гога предложили золотой унитаз

 

Президент США пожелал видеть на стене в одном из своих личных помещений картину именитого художника Винсента Ван Гога под названием «Пейзаж со снегом». Администрация нью-йоркского музея выразила глубочайшие сожаления американскому лидеру и отказалась предоставить ему произведение искусства. Взамен Трампу предложили предоставить унитаз, сделанный из золота под названием «Америка», что было воспринято многими американскими СМИ как довольно явный намёк на сравнение его правления с предметом в уборной комнате.

Заметим, руководство музея уверило американского президента в том, что унитаз находится в полностью рабочем состоянии, а при желании Дональда Трампа сотрудники музея смогут предоставить всё необходимое оборудование для его монтажа.
Александр Вест
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