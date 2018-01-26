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| | В Днепре украинские секс-символы устроили «мертвецкую» фотосессию с гробами

В Днепре украинские секс-символы устроили «мертвецкую» фотосессию с гробами

Сегодня, 13:09
Бюро ритуальных услуг в украинском городе Днепре решило привлечь внимание к своему ассортименту необычным способом. Для рекламы своих товаров производители привлекли девушек, являющихся местными секс-символами. Красавицы позировали фотографам возле гробов: где скромно и печально, а где откровенно и вызывающе – все зависело от целевой аудитории.

В Днепре украинские секс-символы устроили «мертвецкую» фотосессию с гробами

 

Пиар-акция проходила под лозунгом: «Смерть - это сексуально. Эрос и Танатос вместе». Организаторы пояснили свою идею тем, что хотят избавить потенциальных клиентов и их родственников от страха перед смертью. Руководитель компании Екатерина Спицына уточнила, что секс – это начало жизни, а смерть – ее завершение, поэтому они должны идти рука об руку.

В Днепре украинские секс-символы устроили «мертвецкую» фотосессию с гробами

 

Гроб клиент может заказать, основываясь на предпочтениях усопшего. Если покойник при жизни был романтиком – он найдет последнее пристанище в гробу с розами и ангелами, а гламурные покойники будут почивать в гробу, украшенном стразами. Эксклюзивные модели будут предлагаться поклонникам БДСМ или фолька. При этом эксклюзивность не будет стоить дорого, поскольку гробы делают из раскрашенного картона. Подчеркивается, что ни одна из моделей не рискнула пойти до конца и лечь в гроб, как покойница. Единение секса и смерти не помогло им побороть суеверия.
Дарья Светозарова
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