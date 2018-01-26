Экзорцист из Ирландии заявил о всплеске активности демонов

Довольно известный экзорцист из Ирландии рассказал о том, что в последнее время он заметил весьма ощутимые всплески в активности демонов. Он также призвал католическую церковь подготовить больше специалистов для борьбы с нечистью.

Александр Вест

Экзорцист утверждает, что в последние несколько лет значительно возрос спрос на услуги по изгнанию нечистой силы из одержимых. Однако сам священник заметил, что ему нередко попадались как одержимые злыми духами, так и те, которые лишь убедили себя в этом и стали изображать то, чего на самом деле в них нет. Мужчина заявил, что те, кто не верят в необходимость увеличения профессиональных экзорцистов, способных справиться с нечистью, просто не видят реальной картины мира.Также священник добавил, что в частых случаях, когда церковь не располагает нужным количеством квалифицированных специалистов, способных помочь при одержимости, людей попросту отправляют к психологам, которые не могут им помочь.