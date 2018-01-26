Обряд экзорцизма: В Нидерландах женщина изгоняла зло из сына с помощью духовки

Представители правоохранительных органов Нидерландов проводят расследование по факту произошедшего инцидента в отношении 39-летней женщины, которая пыталась изгнать из родного сына злого духа и для этого использовала раскаленную печку.

Как известно, женщина, для того чтобы очистить своего девятилетнего сына от скверны, засунула его руку в раскаленную печь. Помимо этого, она регулярно затыкала ему уши ватой, что в значительной мере ухудшило ребенку слух. В результате мальчика было решено забрать из семьи в 2016 году. Адвокат женщины утверждает, что его клиентку ни в коем случае нельзя признавать виновной, ведь она была абсолютно убеждена в том, что все ее действия идут ребенку на пользу.

«Жестокое обращение означает то, что вы нарочно причиняете кому-то боль. В данном случае это совсем не так», - заявил адвокат, пытаясь оправдать горе-родительницу.

Как известно, у женщины-марроканское происхождение. Согласно данным нидерландской организации по охране ментального здоровья, до 80 процентов мусульман в стране уверены в том, что проблемы с психикой у человека связаны с демонами. Тем не менее, данный случай первый на территории Нидерландов.

Николай Офицеров