Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Мнения

Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Идеи выигрыша в математической формуле.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Обряд экзорцизма: В Нидерландах женщина изгоняла зло из сына с помощью духовки

Обряд экзорцизма: В Нидерландах женщина изгоняла зло из сына с помощью духовки

Сегодня, 09:30
Представители правоохранительных органов Нидерландов проводят расследование по факту произошедшего инцидента в отношении 39-летней женщины, которая пыталась изгнать из родного сына злого духа и для этого использовала раскаленную печку.
 

Обряд экзорцизма: В Нидерландах женщина изгоняла зло из сына с помощью духовки

 

Как известно, женщина, для того чтобы очистить своего девятилетнего сына от скверны, засунула его руку в раскаленную печь. Помимо этого, она регулярно затыкала ему уши ватой, что в значительной мере ухудшило ребенку слух. В результате мальчика было решено забрать из семьи в 2016 году. Адвокат женщины утверждает, что его клиентку ни в коем случае нельзя признавать виновной, ведь она была абсолютно убеждена в том, что все ее действия идут ребенку на пользу.
 
«Жестокое обращение означает то, что вы нарочно причиняете кому-то боль. В данном случае это совсем не так», - заявил адвокат, пытаясь оправдать горе-родительницу.
 
Как известно, у женщины-марроканское происхождение. Согласно данным нидерландской организации по охране ментального здоровья, до 80 процентов мусульман в стране уверены в том, что проблемы с психикой у человека связаны с демонами. Тем не менее, данный случай первый на территории Нидерландов.

Николай Офицеров
Новости по теме
В Омске мать бросила в сына нож из-за непослушания
В Омске мать бросила в сына нож из-за непослушания

Представители Следственного комитета Омска сообщают о заведении уголовного производства в отношении беременной женщины, которая, пытаясь успокоить своего

В Хакасии мать сожгла в печи двухмесячного сына
В Хакасии мать сожгла в печи двухмесячного сына

Резонансный случай имел место быть в Алтайском районе Хакасии. Там женщина, находясь в невменяемом состоянии от количества выпитого спиртного, засунула в печь

В Подмосковье мать пыталась продать 2-месячного сына
В Подмосковье мать пыталась продать 2-месячного сына

Вчера, 16 октября, в Подмосковье мать пыталась продать своего 2-месячного сына. В городе Долгопрудный 43-летняя женщина оценила маленького ребенка в 70 тысяч

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости